Desenvolvimento do futsal da Decathlon transfere-se para Porto Salvo

O Kipsta Futsal Lab vai desenvolver sapatilhas, bolas e proteções de guarda-redes para serem vendidas em todo o mundo.

O laboratório de desenvolvimento dos produtos de futsal da empresa desportiva francesa Decathlon foi transferido para Portugal, para estar mais próximo dos atletas da modalidade.

Instalado no pavilhão dos Leões de Porto Salvo, o Kipsta Futsal Lab vai desenvolver sapatilhas, bolas e proteções de guarda-redes para serem vendidas em todo o mundo.

Uma equipa de sete pessoas mudou-se de França, onde ainda está o laboratório de testes, para estar mais perto dos praticantes e dos amantes da modalidade, que ainda tem pouca projeção em território gaulês.

Tiago Valadas, responsável pela equipa, revela que a escolha pelos Leões de Porto Salvo se deveu também a ser um clube formador de cinco estrelas tanto no futsal feminino como no masculino, assim como o clube com mais federados no futsal.

De acordo com o responsável, a possibilidade de ter esta estrutura integrada num clube é importante, pois permite que os produtos sejam testados pelos atletas de todos os escalões.

A parceria com o clube estende-se aos equipamentos da próxima temporada, que serão desenhados pela marca francesa.