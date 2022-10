Depois de Tomás Paçó, Zicky Té renova contra com o Sporting

Pivô de 21 anos acertou a renovação do vínculo até 2027.

O Sporting anunciou, esta segunda-feira, a renovação de contrato do futsalista Zicky Té. O internacional português, de 21 anos, fica agora ligado aos leões até 2027.

É a segunda renovação dos últimos dias, já depois de Tomás Paçó também ter rubricado novo contrato.

Zicky está no Sporting desde 2014, depois de ter iniciado o percurso no futsal no Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube e no Grupo Recreativo Olival Basto. Conquistou uma Liga dos Campeões de futsal (2020/21), dois campeonatos (2020/21 e 2021/22), duas Taças de Portugal (2019/20 e 2021/22), duas Supertaças (2021 e 2022) e duas Taças da Liga (2020/21 e 2021/22) pelos verdes e brancos.

Venceu ainda, com Portugal, um Mundial (2021), um Europeu (2022) e uma Finalíssima (2022).