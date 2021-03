"Demos alguns tiros no pé e, quando assim é, não podemos fazer nada"

Declarações de João Nuno Ribeiro, treinador do Fundão, após o jogo com o Sporting, a contar para as meias-finais da Taça da Liga de futsal, que decorreu no Pavilhão Multiusos de Sines.

Jogo: "Sabíamos que contra equipas como o Sporting e o Benfica, que são as melhores do mundo, a organização é fundamental. Demos alguns tiros no pé e, quando assim é, não podemos fazer mais nada."

Equipa: "A equipa técnica está orgulhosa da equipa. Tiveram a coragem de jogar o jogo que queremos jogar e quando assim é estamos mais próximos de um futuro risonho, com os pés bem assentes na terra."

Exibição: "Obrigámos o Sporting a errar. Foi um excelente jogo de futsal, com ambas as equipas a anularem-se nalguns dos seus pontos."