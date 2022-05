Debandada no futsal do Portimonense: nove jogadores de saída e reformulação à vista 

César Ribeiro, Pedro Silva, Miranda, Júnior, Dudi, Deivão, Wendell, Gutta e Lucas Tanke estão de saída.

Apesar de ter garantido a quarta presença consecutiva no principal escalão do futsal português, o Portimonense prepara uma autêntica revolução na formação do seu plantel para a próxima época, tendo já anunciado, inclusive, a saída de nove jogadores: César Ribeiro, Pedro Silva, Miranda, Júnior, Dudi, Deivão, Wendell, Gutta e Lucas Tanke. Recorde-se que o capitão Filipinho deixara a equipa a meio da temporada.

O treinador Pedro Moreira, figura carismática do clube e responsável pelos êxitos do futsal portimonense, vai proceder, pois, a uma autêntica reformulação no grupo, depois de ele próprio se ter queixado de alguns problemas durante a última campanha, sobretudo de ordem financeira. Recorrer à formação - a equipa B foi campeã e subiu à I Divisão Distrital do Algarve - e apostar em valores da região é o cenário mais provável.