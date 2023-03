Daniel Osuji: "Levar a bandeira de Portugal ao mais alto patamar possível"

O jogador português da seleção de Sub-19 afirma que a equipa tem que definir objetivos e pensar jogo a jogo.

Os trabalhos da Seleção Nacional de Futsal sub-19 continuam, em Fafe, com vista à preparação da Ronda de Elite de acesso ao Campeonato da Europa.

Daniel Osuji, em declaração ao site da FPF, realçou o bom ambiente do grupo: "Somos uma equipa muito trabalhadora, bastante unida e focada no objetivo, que é levar a bandeira de Portugal ao mais alto patamar possível. Temos todos uma boa relação uns com os outros o que depois se reflete no nosso jogo".

Acrescentou ainda que a equipa tenta preparar-se ao máximo para estar pronta para os jogos da Ronda de Elite de acesso ao Campeonato da Europa. "Os objetivos são pensados jogo a jogo, primeiramente ganhar o nosso primeiro adversário que é a Bielorrússia e depois pensamos no resto", afirmou Daniel Osuji.

O guarda-redes da seleção das Quinas não escondeu o sentimento de alegria ao voltar a vestir as cores de Portugal: "representar o nosso país é o maior orgulho que existe, ainda para mais com estes colegas fantásticos, é um sentimento inexplicável. Quero continuar a trabalhar no meu clube para poder voltar a este espaço mais vezes".

A equipa das Quinas defronta, no Pavilhão Multiusos de Fafe, a Bielorrússia (23 de março, 19h00), o Kosovo (24 de março, 19h00) e a Eslováquia (26 de março, 17h00) no Grupo 3.

Apenas os vencedores dos grupos marcarão presença na fase final, que será disputada entre 3 e 10 de setembro em Poreč, na Croácia.