Coronavírus suspendeu futsal eslovaco e a questão já está resolvida

Não se joga mais esta temporada no futsal eslovaco e o Lucenec foi declarado campeão

A incerteza quanto ao futuro do desporto mundial é uma realidade transversal numa altura em que dezenas de países lutam para travar o contágio do novo Coronavírus (Covid-19). No futebol, em particular, todos querem retomar as Ligas assim que as condições sanitárias o permitam, mas a hipótese de que isso possa não acontecer é mais do que uma possibilidade face ao momento atual. Assim sendo, quem seria declarado campeão? E em que moldes se fechariam as classificações? Contaria apenas a primeira volta ou levar-se-ia em conta as classificações atuais?

Ora, no futsal da Eslováquia o problema está resolvido. A Varta Futsal Liga cancelou o resto da temporada e declarou o Lucenec como o campeão 2019/20. O emblema da região de Banska Bystrica venceu a fase regular e o campeonato dos primeiros, ao todo com 17 vitórias e um empate em 18 partidas, e já esta apurado para as meias-finais do play-off. Sagra-se, assim, campeão pela primeira vez na sua história e garantiu, desde logo, o apuramento para a Liga dos Campeões da próxima época.