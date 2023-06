Conhecidos os adversários de Portugal na qualificação para o Mundial

Os vencedores dos grupos garantem a qualificação direta para a fase final do Campeonato do Mundo, ainda sem país organizador, enquanto os quatro melhores segundos classificados se qualificam para um "play-off", do qual sairão os últimos dois qualificados europeus

Portugal vai disputar com as seleções da Geórgia, da Arménia e da Finlândia a Ronda de Elite de qualificação para o Campeonato do Mundo de futsal, ditou o sorteio realizado esta quinta-feira em Nyon, na Suíça.

A seleção portuguesa, campeã do mundo, intercontinental, e bicampeã europeia, ficou inserida no Grupo E, da Ronda de Elite, que decorrerá entre setembro e dezembro.

Os vencedores dos grupos garantem a qualificação direta para a fase final do Campeonato do Mundo, ainda sem país organizador, enquanto os quatro melhores segundos classificados se qualificam para um "play-off", do qual sairão os últimos dois qualificados europeus.

Sem histórico de confrontos com a Arménia, Portugal soma nove vitórias e uma derrota frente à Geórgia, e três triunfos e um empate frente à Finlândia.

Composição dos grupos da Ronda de Elite:

Grupo A: Cazaquistão, Roménia, Azerbaijão e Países Baixos.

Grupo B: Ucrânia, Polónia, Sérvia e Bélgica.

Grupo C: Croácia, Eslováquia, França e Alemanha.

Grupo D: Espanha, Itália, Eslovénia e República Checa.

Grupo E: Portugal, Geórgia, Arménia e Finlândia.