Conheça o calendário da final a oito da Taça da Liga de futsal

Os sete jogos da fase final da Taça da Liga de futsal, que incluem confrontos entre os oito primeiros classificados da Liga Placard, ao cabo da primeira volta, foram, esta quarta-feira, sorteados pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A competição sénior masculina disputar-se-á em formato de final a oito num pavilhão único - a ser ainda divulgado pela FPF -, entre 24 e 27 de fevereiro.

Eis o resultado do sorteio realizado, esta quarta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Quartos de final (24 e 25 de fevereiro)

Jogo 1: SC Braga/AAUM x SL Benfica

Jogo 2: Sporting CP x Quinta dos Lombos

Jogo 3: AD Fundão x Futsal Azeméis by Noxae

Jogo 4: Candoso/Natcal x Eléctrico FC

Meias-finais (26 de fevereiro)

Meia-final 1: Vencedor do Sporting CP - Quinta dos Lombos x Vencedor Candoso/Natcal x Eléctrico FC

Meia-final 2: Vencedor do AD Fundão - Futsal Azeméis by Noxae x Vencedor do SC Braga/AAUM x SL Benfica

Final (27 de fevereiro)

Vencedor da meia-final 1 - Vencedor da meia-final 2