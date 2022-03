Confira a lista de convocados de Jorge Braz para os jogos com a Bélgica

Jorge Braz divulgou esta quinta-feira a lista de convocados para os jogos de preparação com a seleção belga.

O selecionador nacional de futsal. Jorge Braz, divulgou esta quinta-feira a lista de 16 jogadores convocados para os dois jogos de preparação com a Bélgica, agendados para 7 e 9 de abril e a realizar-se, respetivamente, no Pavilhão Multiusos de Gondomar e no Pavilhão Municipal de Santo Tirso.

Confira a lista de convocados

Guarda-redes: André Sousa (Benfica) e Edu (Viña Albali Valdepeñas);



Fixos: André Coelho (Barcelona), Gonçalo Sobral (Quinta dos Lombos), João Matos (Sporting) e Tomás Paçó (Sporting);



Fixo/Ala: Afonso (Benfica);



Alas: Bruno Coelho (Napoli Futsal), Miguel Ângelo (Sporting), Miranda (Portimonense), Pany (Sporting), Pauleta (Sporting), Ricardinho (ACCS Futsal) e Tiago Brito (Braga/AAUM);



Universais: Fábio Cecílio (Braga/AAUM);



Pivô: Hugo Neves (Eléctrico)