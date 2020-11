"Começo com uma palestra para frisar a importância da prevenção"

O facto de ter surgido um caso de covid-19 na equipa que obrigou a uma paragem de duas semanas é uma preocupação para o treinador Kitó Ferreira. Vale o apoio da direção do Eléctrico, a quem elogiou

O Eléctrico é a mais recente equipa do campeonato de futsal a deparar-se com um caso positivo de covid-19 no plantel, que obrigou ao isolamento profilático dos restantes elementos, todos negativos. A equipa de Ponte de Sor, que está a realizar um começo de temporada muito promissor - quatro vitórias em cinco partidas -, viu-se obrigada a parar e viu os jogos adiados.

Numa conversa com O JOGO em que partilhou várias experiências de vida, o treinador Kitó Ferreira abordou este momento delicado que a equipa vive. "O caso positivo mexe com muita coisa, não é só uma questão de saúde. Psicologicamente, isto também é muito duro. Em princípio, voltamos a jogar na quarta-feira, com o Benfica, mas só treinamos no próximo domingo. Vamos estar uma semana e meia parados e depois temos três dias para preparar um jogo desta exigência", lamentou o treinador.

Em cinco jogos disputados no campeonato, o Eléctrico soma quatro vitórias e é já uma das equipas sensação. O treinador Kitó Ferreira enalteceu o caráter humano dos jogadores

A conjuntura atual já provocou uma longa paragem na modalidade, situação que a direção do Eléctrico geriu da melhor forma, revelou. "O Eléctrico cumpriu rigorosamente com tudo. Estive em lay off, mas houve sempre remuneração. Foi extremamente importante a posição que o clube tomou", explicou Kitó Ferreira, com elogios à estrutura. Os cerca de sete meses de paragem deram muito tempo à equipa de preparar a temporada, no entanto, não faltaram contratempos. "Esta pré-época foi a mais difícil da minha carreira. Tivemos imenso tempo para a organizar e depois saiu tudo ao contrário. Tínhamos jogos programados, mas só fizemos metade deles. Ou por causa de casos de covid-19 ou por falta de transporte ou por falta de autorização. Foi e é muito complicado", contou o treinador, 51 anos.

Para lidar com as contrariedades atuais é preciso mais do que preparação física e Kitó Ferreira tem como prioridade a comunicação com os jogadores. "Todos os dias começo os treinos com uma palestra para frisar a importância da prevenção. Nenhum de nós é do Alentejo e estar longe da família e amigos é complicado. Neste momento, tem sido casa-treino-treino-casa", explicou quem, antes de a pandemia de covid-19 mudar o quotidiano, utilizava a canoagem e a vela para "reforçar o espírito de grupo".

"Esta pré-época foi a mais difícil da minha carreira. Foi e é uma situação muito complicada"

Apesar de todas as complicações, o Eléctrico teve um começo de temporada muito bom, o que deixa o treinador orgulhoso. "Numa época com tantas condicionantes, os resultados são fruto do trabalho. Mas o mais importante aqui é o caráter humano dos jogadores. Eles têm sido extraordinários. Nós gravamos todos os treinos que fazemos e houve um em que, uma hora depois de ter terminado, os jogadores ainda estavam todos juntos a conversar. Isto é gratificante", admitiu, animado: "Se o futsal ultrapassar esta pandemia, o futsal consegue tudo".

Lesão de Robério foi crucial e abalou toda a equipa



Reforço do Eléctrico para a presente temporada, o brasileiro Robério, 26 anos, acabou por ter uma passagem muito curta por Portugal, devido a uma lesão na cara. Aconteceu diante do Leões de Porto Salvo, na segunda jornada e foi um momento marcante para o atleta e para os companheiros, que acusaram o revés. "Tivemos de encarar as adversidades com um caráter forte. Isto abalou a equipa, tanto é que passado três dias pagamos caro a fatura, na derrota com o Viseu 2001. Não foi só por isso, mas acabou por mexer com todos", contou o treinador Kitó Ferreira.

Depois de uma carreira como futebolista, Kitó Ferreira descobriu o futsal e dentro da modalidade uma realidade diferente

Inesquecível experiência com surdos



Como jogador, Kitó Ferreira sempre se dedicou ao futebol e foi precisamente quando arrumou as chuteiras que percebeu que era no futsal que se sentia realmente feliz. Em 1999/2000, estreou-se no comando técnico do Núcleo Sportinguista Leiria e a partir acumulou várias experiências como treinador, em Portugal e no estrangeiro (Itália e Roménia).

Como treinador, conta ainda como uma curiosa passagem pelo futsal para surdos, uma experiência que recordou com nostalgia: "Fui selecionador nacional de futsal para surdos e estive presente em dois campeonatos da Europa, em 2001 e em 2003. Foi das melhores experiências que já tive na vida. Foi desafiante, mas muito compensatório. Começamos a ver as coisas de outra forma". À margem do desporto, o treinador concluiu, recentemente, o 12º ano, como tanto desejava.

Família fica a torcer à distância

A vida no desporto nem sempre é um mar de rosas. E o futsal é um bom exemplo disso, como conta o treinador Kitó Ferreira. "Infelizmente, o futsal, em termos ,financeiros ainda não é como o futebol. Dá para viver, como qualquer outro trabalho. No entanto, não permite levar a família para qualquer sítio que vá. No estrangeiro sim, poderia permitir, durante alguns anos, mas o dinheiro não é tudo, e lá fora nem tudo é positivo. Portanto, a família fica em Leiria", explicou o treinador que, nos últimos quatro anos, passou por Leiria, Oeiras, Itália, Roménia, e agora está no Alentejo.