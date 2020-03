Clubes da liga de futsal querem jogar campeonato até ao fim

Os participantes no principal escalão nacional estão a "elaborar um documento conjunto" para enviar à FPF

Os 14 clubes da Liga de Futsal estiveram reunidos, em vídeoconferência, para debater as repercussões que atual pandemia poderá implicar no desporto e, em especial no futsal, tendo emanado um comunicado em que se mostram "disponíveis a um sacrifício desportivo" para que as competições nacionais cheguem ao fim, "caso a saúde pública esteja salvaguardada". Os participantes no principal escalão nacional estão a "elaborar um documento conjunto" para enviar à FPF, "com soluções que possam contribuir para minimizar o impacto social, desportivo e financeiro que esta pandemia irá implicar".

Eis o comunicado:

1 - Os 14 clubes da Liga Placard demonstraram um enorme sentido de união para uma resposta célere às possíveis repercussões desta pandemia;

2- Todos os clubes se mostraram disponíveis a um sacrifício desportivo para que as competições nacionais terminem, caso a saúde pública esteja salvaguardada;

3 - Está a ser elaborado um documento conjunto, pelos 14 clubes da Liga Placard, para enviar à Federação Portuguesa de Futebol, com soluções que possam contribuir para minimizar o impacto social, desportivo e financeiro que esta pandemia irá implicar;

4 - Todos os clubes da Liga Placard estão imbuídos num espírito de colaboração para que o Futsal continue forte e organizado, dentro do possível com todos os condicionalismos que vivemos, pretendendo ser sempre parte da solução.