Clàudia Pons e a goleada sobre a Ucrânia: "Disse às atletas que estava 0-0 ao intervalo"

Clàudia Pons, no Ucrânia-Espanha

Redação com Lusa

Declarações de Clàudia Pons, selecionadora espanhola, após o Ucrânia-Espanha (0-9), das meias-finais do campeonato da Europa de futsal feminino, disputado em Gondomar

Resultado: "Em primeiro lugar, gostaria de destacar o grande esforço da Ucrânia. Perante a situação que está a viver [guerra com a Rússia], apresentou-se de uma forma impecável neste encontro e acredito que isso é de agradecer".

Preparação para o jogo: "Tínhamos muito claro o nosso objetivo, que era metermo-nos na final. Sabíamos que exigiriam muito de nós, sobretudo a nível defensivo, mas também precisaríamos de ter ideias muito claras com bola ou a Ucrânia aproveitaria os nossos erros para transitar. Encontrámos isso na primeira parte, mas, depois do intervalo, melhorámos as nossas intenções ofensivas e tivemos muito êxito nos lances de bola parada para que o jogo corresse conforme queríamos".

Final? "Vamos aguardar para ver qual será o oponente".

Pouco tempo para recuperar: "Como disse na antevisão, as meias-finais são jogos complicados, nos quais as duas seleções dão tudo para se meterem na final. Vamos tentar recuperar da melhor forma possível, pensando que amanhã [sábado] teremos de treinar para preparar esse jogo".

Gestão de esforço após o intervalo? "Nada disso. Disse às atletas que estava 0-0 e continuaríamos a trabalhar. O nosso objetivo era ganhar e ir à final, mas não deixa de ser um jogo que nos permite evoluir".