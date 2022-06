"Chegámos à final no último Europeu e fomos vice-campeãs, por isso queremos mais"

Pisko garantiu que a ambição da Seleção Nacional não podia estar mais alta para o Euro'2022

A ala Daniela Ferreira, mais conhecida como Pisko, admitiu esta terça-feira que a Seleção Nacional de futsal feminino procura "algo mais" no Europeu de 2022, que arranca na sexta-feira, depois de ter sido vice-campeã em 2019.

"Chegámos à final no último Europeu e fomos vice-campeãs, por isso, quando voltamos a uma competição destas, queremos sempre algo mais. Mas, primeiro ainda há uma meia-final com a Hungria e é nesse jogo que temos de nos focar. O resto logo veremos", afirmou Pisko, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol.

A jogadora de 33 anos explicou que a equipa está a fazer tudo para preparar da melhor forma o duelo com a Hungria e rejeitou que exista ainda alguma ansiedade para o duelo com a equipa magiar.

"Ansiedade vamos sentir se calhar no dia antes do jogo ou no próprio jogo. Agora estamos focadas em melhorar e fazer a melhor preparação possível. Esperamos uma Hungria com defesa mais baixa, em que teremos se calhar mais posse de bola. Sabemos que se calhar vamos ter mais dificuldades em chegar à baliza e criar ocasiões de golo, por isso teremos que ser pacientes", referiu a ala do Nun"Álvares.

Pisko, que tem 92 jogos e 21 golos pela Seleção Nacional, esteve na final do Euro'2019, que decorreu igualmente em Gondomar, e em que Portugal acabou derrotado pela Espanha, por 4-0.

"O público pode ser uma motivação-extra, uma força-extra para nós, por isso, peço a todos que venham assistir aos jogos no pavilhão", disse a jogadora esquerdina.

O Portugal-Hungria está agendado para sexta-feira, às 21h30, no Pavilhão Multiusos de Gondomar. No mesmo dia, no outro encontro das meias-finais, a Espanha defronta a Ucrânia (17h00).

A final está agenda para o dia 3 de julho.