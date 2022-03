CD abre processo disciplinar a vice-presidente do Benfica

Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica para as modalidades, tinha criticado a arbitragem após a derrota na final da Taça da Liga de futsal, com o Sporting, e agora viu-lhe ser instaurado um processo disciplinar.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar a Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica para as modalidades, na sequência de uma queixa feita pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) e pelo Conselho de Arbitragem "tendo por objeto declarações proferidas sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem".

Ora, as declarações foram proferidas após a final da Taça da Liga de futsal, que o Benfica perdeu com o Sporting, por 5-2, no final do mês passado. "Tenho orgulho nesta equipa, um conjunto de guerreiros que lutou contra tudo e contra todos. A equipa só não saiu de campo ao intervalo porque os jogadores pediram para lutar. O que se passou aqui foi uma autêntica vergonha, uma palhaçada. Uma equipa de arbitragem sem qualquer tipo de qualidade que desequilibrou o jogo a favor do Sporting, com um cartão vermelho ao Rocha", afirmou.

"Vai ser muito difícil derrubar esta equipa, a não ser que haja outro roubo como aquele que se verificou aqui, com faltas que são perfeitamente inacreditáveis. É um dia de tristeza e de reflexão", acrescentou.