Casa cheia confirmada na segunda final entre Benfica e Sporting

As equipas principais de futsal do Benfica e do Sporting voltam a defrontar-se na noite desta quarta-feira, no Pavilhão da Luz, a partir das 21h00, com transmissão televisiva na BTV e no Canal 11, naquele que será o segundo jogo da final do Campeonato Nacional.

Na primeira partida, disputada no Pavilhão João Rocha, o Sporting conseguiu colocar-se em vantagem na final (que se decide à melhor de cinco), fruto de um triunfo por 5-4, conseguido já no prolongamento, com um golo do internacional português Pany Varela. No entanto, num encontro onde a intensidade e o equilíbrio foram notas dominantes, os leões estiveram sempre atrás no marcador (até ao tento vitorioso) e, na antevisão a este segundo duelo, Nuno Dias, técnico da formação verde e branca, explicou o porquê dessa situação. "O Benfica aproveitou muito bem os nossos erros e esse é um dos aspetos que temos de melhorar: não podemos entregar a bola em zonas proibidas, temos de saber onde a podemos perder. Temos de ser intensos na reação à perda e ter intensidade máxima, quer sejam 40 ou 50 minutos", realçou.

O treinador leonino, de 49 anos, afirmou ainda que este dérbi terá "as mesmas dificuldades do costume, agregadas a uma época desgastante, com muitos jogos já em cima" para ambas as equipas, mas sublinhou que o Sporting quer dilatar a vantagem na final. "Preparámo-nos o melhor possível para trazer mais esta vitória e elevar para 2-0 a eliminatória", apontou.

Já do lado encarnado, Pulpis, técnico espanhol das águias, salientou que ainda nada está decidido e que o Benfica pretende igualar a contenda já hoje. "Sabemos que, para sermos campeões, temos de ganhar os jogos na Luz e um em Alvalade. Vamos olhar para este próximo jogo e vencer", frisou.

Devido a ter sido expulso no primeiro jogo, o pivot brasileiro Jacaré estará ausente deste segundo desafio. Porém, em contrapartida, o capitão Robinho, que esteve a meias com uma amigdalite, já se encontra recuperado e poderá ser uma opção para o encontro desta noite. O camisola 10 do Benfica garantiu que o grupo vai "trabalhar duro" para vencer e mostrou-se ciente de que estes dérbis se decidem nos pormenores. "Estes jogos são resolvidos nos detalhes. Temos de nos preparar para dar o passo seguinte, que é o que falta. Temos tempo para trabalhar esse detalhe que pode resolver um jogo ou um campeonato", reforçou.

De acordo com informações avançadas pelo Benfica no seu site oficial, os bilhetes para a partida desta noite estão esgotados, pelo que teremos casa cheia no Pavilhão da Luz. Recorde-se que, independentemente do resultado de hoje, Benfica e Sporting voltam a encontrar-se no próximo sábado, dia 25, novamente no Pavilhão João Rocha, a partir das 21h00, no jogo 3 da final do play-off da Liga Placard.