Carla Vanessa após os 14-0: "Somos favoritas, mas temos de manter o processo de trabalho"

Declarações de Carla Vanessa após a goleada à Bielorrússia (14-0) na qualificação para o Europeu de futsal feminino

Análise: "O segredo [para a goleada] é estarmos concentradas no que fazemos e mantermos o foco no que viemos a trabalhar nestes dias. Temos de manter o nosso processo de trabalho. Somos favoritas [no Grupo 3], mas não sabemos como é que os jogos vão decorrer."

Em casa: "É sempre bom jogarmos perto da nossa terra, perto da família [enquanto jogadora do Nun'Álvares, de Fafe]. É sempre bom trazer a nossa seleção ao norte, onde há povo que gosta muito de futsal".