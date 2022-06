Declarações do sportinguista Cardinal após o Sporting-Benfica (4-3) que valeu o bicampeonato aos leões. Foi também o último jogo de Cardinal com a camisola leonina

Final: "Antes de mais, é o sentimento do dever cumprido. Conquistámos o título mais importante, a nível nacional, conquistámos todas as competições, todas frente ao nosso maior rival. Saio com a minha consciência tranquila, estou muito feliz. Foi um sonho concretizado. Acho que é o sonho de qualquer jogador, sair desta maneira e acho que hoje foi a cereja no topo do bolo."

Marcar foi ainda mais especial: "Muito. Já estava escrito que hoje tinha de marcar. Disse aos meus companheiros que tinha de marcar, que iria marcar e que iríamos ganhar, e assim foi. Estamos todos de parabéns. Obrigado a todos os sportinguistas por todo o apoio que me deram, ao longo destes anos, e principalmente hoje: foram, sem dúvida, o nosso sexto jogador."

Futuro: "Agora, é aproveitar ao máximo este dia. Por curiosidade, amanhã é o meu aniversário. Nem sei que horas são... Faltam 40 minutos? Melhor prenda não podia ter! Agora, é aproveitar para festejar com os adeptos, com a equipa, com a minha família, que está aqui."

Um adjetivo para esta época: "É difícil encontrar adjetivo para isto: uma equipa que conquista tudo contra o seu maior rival, uma excelente equipa que é a Benfica; todos os títulos possíveis que ganhámos, a nível nacional, faltou-nos a UEFA, mas perdemos bem, o Barcelona foi melhor do que nós... foi uma época fantástica e estamos todos de parabéns. Agora, é desfrutar e aproveitar para descansar, aproveitar a família, nas férias."