Cardinal confirma mudança de clube na próxima temporada

Pivô do Sporting está em final de contrato e o vínculo não será prolongado para 2022/23

Fernando Cardinal está de saída do Sporting, notícia que já tinha sido adiantada por O JOGO, em março passado. O pivô, que está em final de contrato, não vai renovar com o Sporting, conforme o oficializou com uma publicação no Instagram.

"Informo que estou de saída do Sporting no final desta temporada. Esta situação não vai mudar em nada em relação ao meu profissionalismo. Vou continuar a trabalhar, dedicar-me e focar-me ao máximo no clube, pois ainda temos dois títulos importantes para ganharmos. O mais importante de tudo é que vou sai com o dever cumprido e de consciência bem tranquila, pois dei tudo de mim em prol do clube", escreveu.

O goleador tem quase 200 jogos disputados pelos leões e mais de 200 golos apontados, que redundaram em 16 títulos, entre os quais duas Ligas dos Campeões. Em 2022/23, o símbolo ao peito será outro.