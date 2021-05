Capitã do Nun'Álvares estreia-se na seleção aos 26 anos: "Não estava à espera"

Além de Ana Paula Pires, estrearam-se ainda Liana Alves (Nun'Álvares) e Kaká (GD Chaves). Seleção Nacional feminina está em estágio em Braga, a preparar a Ronda de Elite de qualificação para o Campeonato da Europa.

Ana Paula Pires, conhecida no mundo do futsal como Loira, confessou esta segunda-feira ter ficado "nas nuvens" com a primeira chamada à Seleção Nacional e prometeu "mostrar qualidade" para voltar às escolhas de Luís Conceição. A ala e capitã do Nun'Álvares, de 26 anos, é umas das caras novas do estágio que a equipa das Quinas está a realizar em Braga.

"É uma grande felicidade estar aqui. Sinceramente, não estava à espera de ser convocada. É um sonho tornado realidade", começou por referir Ana Paula, que já apontou 24 golos em 21 jogos disputados nesta temporada, a maioria com o seu pé mais forte, o esquerdo.

"Esta convocatória foi das melhores notícias que podia receber. Quem me ligou a dizer que estava convocada foi o diretor do meu clube. Fiquei sem palavras, não queria acreditar e ainda por cima estava a trabalhar [num escritório de contabilidade]. Quando assimilei tudo, fiquei nas nuvens", descreveu, com emoção, a jogadora, natural de uma pequena freguesia de Fafe (Antime).

A ala não tem dúvidas de que o bom momento da equipa que representa contribuiu para a chamada inédita à Seleção. "Tenho lutado muito para concretizar os objetivos do Nun'Álvares. Toda a equipa tem estado a um nível alto. A época está a ser surpreendente, muito positiva. Não é à toa que foram chamadas quatro da nossa equipa. Há qualidade e a união do grupo faz com que os talentos individuais também sobressaiam. Sinto que o trabalho e todo esforço que tenho feito está a valer a pena", explicou.

Treinar pela primeira com a Equipa das Quinas já é um sonho cumprido, mas 'Loira' quer mais. "O objetivo é ajudar no que for preciso e mostrar qualidade para voltar a merecer a confiança do Selecionador. Quando acabar o estágio, vou fazer tudo para melhorar o meu jogo. E não vou tirar mais o pé do acelerador", revelou a jogadora, que diz ser "um orgulho partilhar balneário com Cátia Morgado no clube e, agora, na seleção".

"Aprendo muito com a Cátia [Morgado]. Nunca tinha jogado com alguém tão influente e tão conhecedora do jogo, da tática e das jogadoras. Se me tenho destacado, também se deve a ela e ao bom entendimento que temos no ataque", explicou Ana Paula Pires, identificando Ana Azevedo e a guarda-redes Ana Catarina Pereira também como referências suas na Seleção Nacional.

As comandadas de Luís Conceição treinaram de manhã no Complexo Desportivo da Universidade do Minho e voltarão a fazê-lo a partir das 17h30. Além de Ana Paula Pires, Liana Alves (Nun'Álvares) e Kaká (GD Chaves) estrearam-se a treinar de Quinas ao peito.

Portugal, recorde-se, voltou a juntar-se depois de um último estágio realizado em outubro de 2020, em que defrontou duas vezes a Espanha, tendo somado um empate (3-3) e uma vitória (4-3) frente à atual Campeã da Europa.

Os trabalhos na Cidade dos Arcebispos servem para Luís Conceição preparar a Ronda de Elite de qualificação para o Campeonato da Europa, que irá decorrer entre 19 e 24 de outubro de 2021, e onde internacionais portuguesas, vice-campeãs da Europa, vão defrontar Croácia, Polónia e Eslovénia no Grupo 2.

A segunda edição do Europeu Feminino de Futsal avançou um ano no calendário, após o adiamento de várias competições por parte da UEFA, na sequência da pandemia. Assim, a fase final do próximo Campeonato da Europa, ainda com local por definir, irá realizar-se em março de 2022.

Lista de 16 convocadas:

FC Vermoim - Ana Azevedo

GCR Nun'Alvares - Maria Odete (GR), Cátia Morgado, Ana Paula Pires e Liana Alves

GD Chaves: Kaká

Golpilheira: Diana Monteiro (GR)

Lazio Calcio A5: Tânia Sousa

Novasemente Cavalinho: Lídia Moreira e Cátia Silva

Quinta dos Lombos: Cristiana Costa

SL Benfica: Ana Catarina (GR), Janice Silva, Sara Ferreira, Fifó e Raquel Santos

Programa:

03.05.2021 | segunda-feira

10h30 - Treino no Complexo Desp. da Universidade do Minho

17h30 - Treino no Complexo Desp. da Universidade do Minho

04.05.2021 | terça-feira

10h30 - Treino no Complexo Desp. da Universidade do Minho

17h30 - Treino no Complexo Desp. da Universidade do Minho

05.05.2021 | quarta-feira

17h30 - Treino no Complexo Desp. da Universidade do Minho

06.05.2021 | quinta-feira

10h30 - Treino no Complexo Desp. da Universidade do Minho

20h00 - Jogo Portugal x FC Vermoim, no Complexo Desp. da Universidade do Minho

07.05.2021 | sexta-feira

20h00 - Jogo Portugal x Santa Luzia, no Complexo Desp. da Universidade do Minho

08.05.2021 | sábado

10h30 - Sessão de análise de jogo e balanço do estágio

13h00 - Regresso das jogadoras aos clubes