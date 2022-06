Campeão Europeu e Mundial Bebé coloca um ponto final na carreira

Guarda-redes anunciou o fim da carreira, através das redes sociais. Fez 137 jogos pela Seleção portuguesa e conquistou títulos muito importantes.

O guarda-redes Bebé cumpriu em 2021/22 a última época da carreira enquanto jogador de futsal. O internacional português, de 39 anos, anunciou que o fim do percurso, através das redes sociais.

"Depois de 20 anos, dou por terminada a minha carreira como jogador de futsal. Quero agradecer aos clubes, dirigentes, treinadores, adeptos, patrocinadores e principalmente a todos os jogadores com quem ao longo destes anos tive o privilégio de compartilhar a minha paixão pelo Futsal! Um obrigado especial à minha família, que esteve sempre presente. Mais do que títulos ou troféus, levo amigos para toda a vida e isso não tem preço! Agradeço a Deus porque deu me muito mais do que eu alguma vez imaginei alcançar desportivamente! Obrigado, futsal", escreveu Euclides Gomes Vaz.

O guardião pendura as luvas ao serviço do Leões Porto Salvo, onde esteve nos últimos cinco anos. Fez três épocas no Sporting, no início da carreira, e onze consecutivas com a camisola do Benfica.

Venceu sete campeonatos de Portugal, seis Taças de Portugal, oito Supertaças e uma Liga dos Campeões. Pela Seleção, por quem foi 137 vezes internacional, conquistou um Europeu e um Mundial.