Calendário de jogos da terceira eliminatória da Taça de Portugal

Realizou-se esta terça-feira, na Cidade do Futebol o sorteio da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal de Futsal Placard 2020/2021

Alinhamento de jogos

Valpaços FC - ACR Ladoeiro

Vencedor do jogo Reguilas Tires x Nacional vs. AR Freixieiro - SCU Torreense

ACR Saavedra Guedes - FC Piratas Creixomil

CD Santa Clara - FC Monfortense

SC Ferreira Zêzere - Vencedor do jogo Marítimo x Pedra Mourinha vs. Casa Benfica Quarteira

União Progresso Venda Nova - UD Serra

Arsenal Clube Maia - Vencedor do jogo Porto Moniz x Estoril Praia vs. Casa Benfica Golegã

Juventude Desportiva Gaia - ACR Lordelo

CDR Os Vinhais - CDRC S. Martinho Mouros

ADR S. Pedro Fins - Boavista FC

Rio Ave FC - SC Farense

Vencedor do jogo GC Fonsecas Calçada x AM Santo António Cavaleiros- FC Paços de Ferreira

SC Vila Verde - FC Mozelos

Vencedor do jogo AJ Abel Botelho Tabuaço x AD São Roque do Faial - GD Macedense

UPC Chelo - Póvoa Futsal Clube

Isento: Nun'Álvares