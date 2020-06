Burinhosa fecha plantel, mas há mais novidades no mercado do futsal

Confira as principais movimentações no mercado da Liga de Futsal

Está definido o plantel da Burinhosa para 2020/21. O treinador Alex Pinto, que renovou contrato com a formação da aldeia de Pataias (Leiria) contará com John Welton e João Azevedo (guarda-redes), Espanhol, Pimpolho, Marquinhos, Ciro, Tiago Pereira, Rick e Paulinho. São reforços Beto (ex- Amarense), Nuças (ex- Olho Marinho) e Vitinho (ex- Ferreira do Zêzere).

Por sua vez, o Modicus renovou contrato com Rafa Fonseca, fixo de 20 anos que esta época apontou um golo em 12 jogos, ao passo que o Futsal Azeméis com o também fixo Tiago Sousa, que terminou a temporada com quatro golos na conta pessoal repartidos por 25 encontros.