Bruno Travassos: como o fisiologista da Seleção ajuda à potenciação do treino

Elemento do staff de Jorge Braz dedica-se à análise de dados, ao bem-estar dos atletas, controlo da fadiga e evita, assim, um menor número de erros na definição e realização de treino

Com carreira de treinador principal, Bruno Travassos decidiu, há três anos, assumir o cargo de fisiologista da Seleção Nacional de futsal, e o saldo não podia ser melhor, dado que até festejou, entretanto, as conquistas de Mundial e um Europeu, nas quais teve um indelével contributo.

"O convite surgiu pelo trabalho de investigação que realizo no futsal, sendo que a Federação Portuguesa de Futebol acreditava que a inclusão destas competências poderiam ser uma mais-valia no que respeita à preparação do treino e monitorização da performance dos jogadores em competição", conta o investigador do CIDESD - Research Center in Sports Sciences, Health Sciences and Human Development, que que foi o último treinador a integrar a equipa técnica de Jorge Braz.

Emídio Rodrigues, José Luís Mendes e Pedro Palas, com larga experiência no futsal nacional, são outros dos elementos que compõem a estrutura técnica e que também suspenderam a carreira de treinador principal.

Sobre a oportunidade, o antigo técnico do Fundão, entre 2015 e 2019, revela à Lusa que a motivação de explorar outra perspetiva pesou na decisão.

"Digo muitas vezes aos meus alunos que no desporto existem uma ou duas pessoas que são a face visível de uma equipa técnica, mas existem muitas outras que contribuem no "backstage"", salienta o também professor da Universidade da Beira Interior.

Bruno Travassos admite que ser treinador é uma paixão, mas que é possível, de forma invisível, ajudar na preparação e no desempenho da equipa contribuindo com outras competências.

"Essa é uma das características que marca a equipa técnica de Jorge Braz, formada por outros treinadores e técnicos de outras áreas que ajudam a que cada jogador e a equipa estejam preparados", salienta.

O fisiologista, refere, é visto como a pessoa que faz a recolha e análise dos dados GPS, do bem-estar dos jogadores e do nível de fadiga, mas a importância da análise vai mais além.

"Permite uma maior intervenção na preparação e organização do treino, nomeadamente no processo de programação do treino coletivo, de recuperação e preparação individual", diz.

Durante os trabalhos da seleção portuguesa, o fisiologista tem acesso aos dados de bem-estar dos jogadores pela monitorização do sono, níveis de stress, fadiga e dores musculares.

Mediante as respostas, e tendo por base o histórico de cada jogador, prepara um relatório que permite que a equipa técnica tenha uma intervenção mais adequada.

"Quanto maior for a informação, e quanto melhor conseguirmos monitorizar e utilizar essa informação, menos erros se cometem, sendo que este parece-me ser um aspeto chave, uma vez que a federação tem conseguido envolver pessoas de diferentes áreas", sublinha.

Desta forma, considera, as equipas estão mais próximas de vencer. "Esta monitorização permite que preparemos melhor os jogadores individualmente, e consequentemente, a equipa", garante, dando o exemplo de Ricardinho no Mundial.

"Estava preparado em termos físicos para jogar, uma vez que estava próximo dos seus valores anteriores e era dos jogadores mais intensos em treino e competição".

Relativamente ao processo de monitorização, o professor, natural de Coimbra, acredita que rapidamente será uma realidade.

"O que falta são pessoas com capacidade para dar resposta efetiva a novas exigências, juntando as mais-valias da monitorização, da preparação física, recuperação e prevenção de lesões", assume.

Sobre um possível regresso ao papel de treinador principal, Bruno Travassos, de 40 anos, deixa o futuro em aberto, admitindo que o cargo de fisiologista na seleção portuguesa lhe assenta bem.

"Também me sinto treinador e acredito que o meu contributo é bastante valorizado pela equipa técnica de Jorge Braz", afiança, finalizando que continua a evoluir ao lado de treinadores de quem já foi, inclusive, adversário na primeira divisão nacional.