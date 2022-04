Bruno Pinto, ala do Leões de Porto Salvo: "Tem sido uma época abaixo do que esperávamos"

O clube de Oeiras não perde há três jogos e está em lugar de acesso ao play-off, mas Bruno Pinto, ala de 28 anos, assume que a equipa tem capacidade para chegar mais longe

Com cinco jornadas para disputar na Liga Placard, o Leões de Porto Salvo ocupa o oitavo lugar, que garante o apuramento para o play-off. Apesar da classificação, Bruno Pinto, ala de 28 anos, fala de uma época aquém das expectativas, mas acredita na subida de rendimento do grupo.

"Tem sido uma época abaixo do que esperávamos, apesar de estarmos num lugar de acesso à próxima fase. Temos capacidade e obrigação de apresentar mais e melhor. Em muitos momentos da temporada, a equipa esteve mal e o resultado é a nossa atual posição. Porém, penso que nas últimas semanas melhorámos imenso e espero que o trabalho nos leve ao sucesso e a uma posição mais condizente com a grandeza do clube", avalia o ala, autor de 17 golos em 22 jogos.

Vencedor de uma Liga, uma Taça de Portugal e uma Supertaça, o ala admite que a equipa tem melhorado e pretende colocar o clube numa "posição mais condizente com a sua grandeza".

O talentoso ala representou o Benfica durante quatro épocas, apesar de alguns empréstimos pelo meio. Contudo, foi no clube encarnado que venceu um campeonato, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.

"Estive no Benfica em dois momentos diferentes da minha carreira. No primeiro momento vinha de uma realidade muito diferente e estava a dar os primeiros passos como sénior. Curiosamente, foram anos que culminaram nos títulos mais importantes e foram tempos muito felizes. No segundo momento, cheguei mais preparado e mais motivado para jogar, mas não se proporcionou uma afirmação", conta. Nesta campanha, Bruno pretende terminar com um "registo positivo", tanto coletivamente como individualmente.