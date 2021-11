Bruno Filipe, destaque no Futsal de Azeméis: "Cheguei através de um empresário e fui enganado"

Bruno Felipe defende a baliza do Azeméis, mas já leva três golos marcados na carreira e todos especiais para o brasileiro, que foi deixado à sua sorte em Portugal, sozinho, há quatro anos

É na baliza que Bruno Felipe dá nas vistas, e com exibições de grande nível, mas esta época tem revelado também uma veia goleadora que já mostrara no final da temporada passada quando marcou um golo decisivo que valeu ao Viseu 2001 o primeiro apuramento do seu historial para o play-off.

Dois dos três golos que marcou foram no Futsal de Azeméis, esta época, registo que faz dele um dos melhores marcadores da equipa que ocupa os primeiros lugares da Liga Placard

Esta época, no regresso ao Futsal de Azeméis, o brasileiro já faturou por duas vezes, também de baliza a baliza: garantiu a vitória nos últimos segundos em casa do Leões de Porto Salvo (1-2) e arrumou o Braga da discussão pelos pontos (2-4). "É uma sensação de muita alegria. Não consigo explicar. Parece que estou no paraíso. Ainda mais do jeito que foram marcados", conta o guarda-redes, que nos festejos tirou a camisola e viu dois cartões amarelos e... outras tantas reprimendas do treinador, Ricardo Canavarro. "Tenho que pensar noutras formas para festejar o próximo", brincou Bruno Felipe, explicando que os golos são obra de "Deus" e do "trabalho nos treinos". "O ano passado. houve vários momentos em que estive perto, mas o golo não aparecia. Mas, no momento em que a equipa mais precisou para conseguir o apuramento, lá saiu um golo meu", lembrou, feliz, o jogador de 22 anos.

Bruno Felipe tem 22 anos e está há quatro em Portugal

Bruno Felipe chegou a Portugal há quatro anos carregado de sonhos e nem as dificuldades com que se deparou a milhares de quilómetros de casa o desviaram do trajeto. "Cheguei através de um empresário. Fui enganado, porque ele deixou-me cá e foi para Itália e fiquei meio perdido no país. Sem clube e sem nada", recordou, tempos em que estava "para os lados de Mirandela". O Futsal de Azeméis abriu-lhe as portas (2018/19) antes de representar também o Viseu 2001 nas últimas duas épocas. "Volto mais experiente e está tudo a correr muito bem",rematou.