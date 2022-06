Bruno Felipe, guarda-redes com dotes de goleador, deixa o Futsal Azeméis

Numa publicação nas redes sociais, o guardião agradeceu ao Azeméis pela "oportunidade ímpar" de jogar na Liga Placard e considerou que esta foi uma época de "muita dedicação, empenho, aprendizagem e muita superação".

O guarda-redes Bruno Felipe está de saída do Futsal Clube de Azeméis depois de uma temporada em que marcou quatro golos em 26 jogos. O brasileiro, de 22 anos, deve rumar ao Brasil por motivos pessoais conforme confidenciou a O JOGO.

Numa publicação nas redes sociais, o guardião agradeceu ao Azeméis pela "oportunidade ímpar" de jogar na Liga Placard e considerou que esta foi uma época de "muita dedicação, empenho, aprendizagem e muita superação". Bruno Felipe garantiu que, no final deste campeonato, depois da sua equipa ter sido eliminada nos quartos de final pelo Sporting, o sentimento é de "dever cumprido" e não tem dúvidas de que as expectativas foram mesmo "superadas" numa época em que "alcançámos todos os objetivos traçados pelo clube", destacando a presença nas meias-finais da Taça da Liga.

"Trabalhámos muito e colocámos o Futsal de Azeméis no seu devido lugar e conquistámos o respeito que merecíamos", referiu ainda o guarda-redes que agora fecha o ciclo em Oliveira de Azeméis. "Com a camisola do Azeméis sempre deixei o meu melhor dentro de campo, mostrei o meu valor e honrei a camisola de princípio a fim. Saio do clube de cabeça erguida e pela porta da frente", concluiu o jogador que chegou a Portugal em 2017/18 para representar o Carrazeda de Ansiães e passou também pelo Nun"Alvares e Viseu 2001.