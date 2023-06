Bruno Coelho: "Têm de respeitar o Benfica, é por causa do Benfica que há pessoas a assistir ao futsal"

Declarações ao Canal 11 de Bruno Coelho, capitão do Benfica, depois do dérbi que acabou com o Sporting a sagrar-se tricampeão nacional

A derrota e o campeonato perdido para o Sporting: "A minha vontade era ficar em silêncio. Não jogámos só contra o Sporting. Mas não me vou desculpar com isso. Dar os parabéns aos meus colegas, não foi, de todo, um ano fácil. Acho que está a faltar um bocado, nacionalmente, respeito pelo Benfica. É preciso respeitar a camisola do Benfica! É constantemente. Seja aqui, em Alvalade, ou noutro campo qualquer, há dualidade de critérios. Temos de respeitar o Benfica! Porque é o Benfica que dá audiências, é por causa do Benfica que há gente a assistir ao futsal e a seguir a modalidade. Mas não me vou desculpar com coisas extra futsal, extra jogo. Isso fica ao critério de quem é competente para analisar. Vamos recuperar, não estamos mortos. Na próxima época é para conquistar títulos."

Má época do Benfica? "As pessoas esquecem-se que o Benfica ganhou a Taça da Liga e a Taça de Portugal! Toda a gente quer ganhar o campeonato, mas acho que não foi uma má época. Queríamos mais. Perdemos a Liga dos Campeões e o campeonato, mas não vamos esquecer a Taça da Liga e a Taça de Portugal. Na próxima época temos mais títulos para conquistar."