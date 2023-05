Bruno Coelho: "Íamos mostrar ao mundo inteiro o que é o melhor dérbi..."

O Benfica defronta o Palma Futsal na sexta-feira, a partir das 20h00, já após o Sporting e os belgas do Anderlecht disputarem a primeira meia-final, às 17h00, da Liga dos Campeões de futsal.

O Benfica prepara a participação na final four da Liga dos Campeões, da principal prova continental de clubes de futsal, pela segunda temporada consecutiva, procurando reconquistar o troféu que venceram, de forma inédita, em 2009/10, tendo, para isso, de ultrapassar os anfitriões espanhóis Palma Futsal, com Sporting e Anderlecht a disputarem a outra meia-final.

O capitão do Benfica, o experiente Bruno Coelho, salientou que o foco da equipa está somente no duelo da meia-final com os espanhóis, embora admita que, caso aconteça uma final lusa, as equipas irão mostrar a toda a gente "o que é o melhor dérbi do mundo".

"Tem sido demonstrativo ao longo dos últimos anos, o que a seleção ganhou e o que as equipas têm feito nas provas europeias. É notória a qualidade do futsal português. Se, por acaso, acontecesse uma final portuguesa, íamos mostrar ao mundo inteiro o que é o melhor dérbi do mundo. Mas pés assentes na terra, o foco é só no Palma", expressou.

O ala, de 35 anos, já conquistou tudo, menos a Liga dos Campeões, mas manifestou a sua ambição, que partilha com toda a equipa, em conquistar a competição, embora, para isso, tenham de superar primeiro um adversário que "será muito difícil" de derrotar.

"O Palma Futsal é uma equipa muito bem preparada e que faz as coisas simples bem feitas. Se não estivermos no máximo das nossas capacidades, será muito difícil. Jogam bem em contra-ataque e em posse de bola. Temos de estar prontos para isso", realçou.

O Benfica defronta o Palma Futsal na sexta-feira, a partir das 20h00, já após o Sporting e os belgas do Anderlecht disputarem a primeira meia-final, às 17h00. A final joga-se no domingo, às 19:00, com os duelos a realizarem-se em Palma de Maiorca, em Espanha.