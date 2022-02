Bruno Coelho frisa capacidade de superação: "Somos um país pequeno que se torna tão grande"

Declarações do ala da Seleção Nacional em reação à segunda conquista consecutiva do troféu do Campeonato da Europa, alcançada este domingo, frente à finalista Rússia

Dedicatória especial a dois colegas de Seleção: "Já não tenho palavras para descrever o sentimento. Antes de mais, [devo] referir duas pessoas que iniciaram o estágio connosco e que, infelizmente, por lesão, não conseguiram dar o seu contributo, mas que estiveram connosco, o Cardinal e o Bebé. Este título também faz parte deles."

Capacidade superação: "Parabéns a Portugal. Somos um país tão pequeno, mas que se torna tão grande. Estamos todos de parabéns. Foi sofrido. Só assim é que faz sentido. É à tuga, é à português. (...) Eu espero de tudo desta equipa. Isso é o resultado do acreditar e do trabalho que fazemos diariamente."