Bruno Coelho: "Estávamos um bocado ansiosos e nervosos"

Declarações do jogador Bruno Coelho - autor do primeiro golo de Portugal - após o jogo Tailândia-Portugal (1-4), disputado na Zalgiris Arena, em Kaunas, a contar para a primeira jornada do Grupo C do Mundial de futsal, que se realiza na Lituânia

Sobre o jogo: "Dar os parabéns à nossa equipa pelo esforço e resiliência que teve, apesar de não termos começado da melhor maneira possível. Estávamos um bocado ansiosos e nervosos, mas nunca saímos do jogo. Mesmo com o golo sofrido, fomos atrás do empate e conseguimo-lo mesmo a acabar a primeira parte, numa bola parada.

Resiliência: "Já sabíamos das dificuldades que íamos encontrar. Não foi por acaso que os jogos de preparação foram com seleções parecidas à Tailândia. O que desbloqueou foi a resiliência e acreditar no trabalho que temos vindo a fazer. Foi o segredo de termos dado a volta na segunda parte. Tomámos o controlo do jogo e acho que isso foi notório".