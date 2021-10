Braz após o sorteio: "A euforia não é para nós, mas ainda bem que os portugueses estão assim"

Declarações do selecionador nacional ao Canal 11, logo depois de se conhecerem os adversários na fase de grupos do Europeu de Futsal

Grupo: "O nosso troféu, da Cidade do Futebol, já ninguém nos tira. O grupo não está completo. Vamos ter de aguardar. A Ucrânia é uma das equipas mais fortes da Europa. Países Baixos estão a reorganizar-se. É um grupo muito interessante. Sem estar definido o grupo. É começar a ligar o chip, em termos de organização e planeamento."

Euforia: "Essas euforias são normais. Ainda bem que é assim. É evidente que queremos manter esse patamar. Não vamos ganhar sempre, mas vamos fazer de tudo. Manter os pés no chão e focarmo-nos no planeamento, no trabalho. Continuar com o percurso. A euforia não é para nós, mas ainda bem que os portugueses estão assim."

Pressão: "A pressão é sempre a mesma. A responsabilidade de representar o país é tremenda, sempre. Temos vindo a trabalhar para estarmos nas decisões. Felizmente, somos campeões da Europa e do Mundo. Queremos continuar nesse patamar. Tanto trabalhámos para lá chegar que queremos agora continuar."

Playoff: "Tenho de ver as datas. Vou acompanhar o playoff e vamos analisar os nossos adversários. Vamos ver."