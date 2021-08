Braga/AAUM garante mais um reforço de peso para a nova época

O pivot Elisandro, que já passou pelo Benfica, reforçou o Braga/AAUM. Junta-se a Pola, Tiago Brito, Fábio Cecílio de Rúben Santos na lista de contratações para 2021/22.

O Braga/AAUM oficializou, esta quarta-feira, a contratação do pivot Elisandro, ex-Real San Giuseppe (Itália). O jogador internacional pela Geórgia, nascido no Brasil, já passou pelo Benfica em 2016/17 e fez depois três temporadas no Inter Movistar, de Espanha.

Pela equipa espanhola conquistou uma Liga dos Campeões, dois campeonatos e um Supertaça. Nos encarnados venceu uma Supertaça e uma Taça de Portugal.

"A Liga Placard está a ficar muito competitiva. O que me cativou foi a ambição do Braga: de querer fazer uma boa equipa, competir e fazer história. Espero ajudar o Clube com a minha experiência, após ter jogado em grandes competições e ter sido campeão. O Braga é uma grande equipa, tem um bom projeto e grandes ambições. Estou aqui para contribuir e estou ansioso para que a temporada comece", referiu em declarações ao canal oficial dos arsenalistas.

Elisandro, de 34 anos, junta-se aos reforços Pola, Tiago Brito, Fábio Cecílio e Rúben Santos.