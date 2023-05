Braga vence Benfica no primeiro jogo das meias-finais do campeonato

Braga venceu em casa do Benfica

Triunfo minhoto por 3-1 em casa das águias.

O Braga visitou e venceu o Benfica, por 3-1, no primeiro jogo das meias-finais do play-off da Liga Placard. Num jogo bem disputado, foi a equipa de Joel Rocha a adiantar-se no marcador, ainda na primeira parte, por intermédio de Allan Guilherme, depois de uma bela jogada individual.

Na etapa complementar, os bracarenses ampliaram a vantagem por Júnior e, novamente, por Allan Guilherme, confirmando, assim, a vitória. Pelo meio, Rocha ainda deu alguma esperança, mas não conseguiu evitar o desaire.

O segundo encontro está agendado para o próximo sábado, às 20 horas, no reduto bracarense.

Benfica 1

Braga 3

Pavilhão Fidelidade

Árbitros: Pedro Costa (AF Coimbra) e Eduardo Coelho (AF Aveiro)

Benfica: Léo Gugiel; Gonçalo Sobral, Arthur, Ivan Chishkala e Lúcio Rocha.

Suplentes: Martim Figueira, Afonso Jesus, Silvestre Ferreira, Bruno Cintra, Carlos Monteiro, Diego Nunes, Rocha e Jacaré.

Treinador: Mário Silva

Braga: Deivd; Tiago Sousa, Tiago Brito, Robinho e Allan Guilherme.

Suplentes: Leandro Costa, Ricardo Lopes, Rudi, Tiago Correia, Rúben Santos, Bruno Soares, Júnior e Jean Gaúcho.

Treinador: Joel Rocha

Golos: Allan Guilherme (15" e 39"), Júnior (31") e Rocha (32")

Cartões: Amarelos: Jean Gaúcho (13"), Gonçalo Sobral (20"), Tiago Brito (20") e Arthur (30")