Braga segue para as meias-finais da Taça da Liga com bis de Robinho

Com este êxito, os bracarenses vão, este sábado, disputar as meias-finais, defrontando o vencedor duelo desta noite (20h00) entre Leões de Porto Salvo e Benfica.

O Braga garantiu esta quinta-feira a presença nas meias-finais da Taça da Liga de futsal, depois de vencer o Caxinas, por 4-0, num resultado cimentado com um bis do veterano Robinho.

No terceiro jogo do dia destes quartos de final, a equipa minhota superiorizou-se com uma forte entrada, cavando uma vantagem de dois golos, em cinco minutos, e depois controlado, sem dificuldades, um adversário esforçado, mas globalmente inconsequente.

Com este êxito, os bracarenses vão, este sábado, disputar as meias-finais, defrontando o vencedor duelo desta noite (20h00) entre Leões de Porto Salvo e Benfica.

A equipa de Braga não poderia ter melhor entrada no desafio, pois logo no primeiro minuto inaugurou o marcador, na sequência de um canto cobrado por Tiago Correia, que Allan, com um remate de primeira converteu no 1-0.

O tento madrugador destabilizou o Caxinas, que, pouco depois, teve uma falha defensiva comprometedora, com Rudi a recuperar a bola e a oferecer o segundo golo a Robinho, que finalizou sem oposição.

Do outro lado, a formação vila-condense tentava sacudir a pressão inicial do rival, lançando-se para o ataque, mas sem suficiente critério, permitindo ao Braga responder em contragolpe e, por várias vezes, testar a atenção do guarda-redes Tiago Sacramento.

O Caxinas ainda conseguiu, de bola parada, num livre de Zezinho, criar algum perigo junto à baliza de Deivid, mas os maiores recursos coletivos dos minhotos eram evidentes, não surpreendendo que o marcador voltasse a dilatar, ainda na etapa inicial.

Num contra-ataque, aos 18 minutos, após perda de bola de Sévio Marcelo, Ricardo Lopes desenhou uma rápida investida, finalizada com um remate de ângulo difícil do experiente Robinho, que bisou na partida e fixou o 3-0 ao intervalo.

Com a confortável vantagem, o Braga regressou ao jogo em modo de gestão, controlando as tentativas de resposta do Caxinas, e forçando erros no adversário, para depois de responder em contra-ataque.

Sem serem tão pressionados, os vila-condenses até conseguiram ter um jogo mais fluído, mas continuavam sem a consistência na definição final, mantendo o jogo numa toada equilibrada, sem evidentes situações de golo.

Nos últimos quatro minutos, a equipa de Caxinas arriscou tudo, apostando num 5x4, mas, logo depois, viu a tarefa complicar-se, ainda mais, quando Felipe Neto foi expulso, por acumulação de amarelos, permitindo ao minhotos, quando jogava em superioridade numérica, fechar o resultado com o 4-0 apontando por Tiago Brito.