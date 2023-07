Braga lança bases no futsal feminino

Bracarenses apostam e equipas femininas de futsal, na formação e no escalão de seniores.

O Braga anunciou este sábado que vai criar equipas femininas de futsal para a época 2023/24. "O projeto de futsal feminino irá começar o seu percurso desde a base e as equipas de seniores e escalões de formação irão começar a disputar as competições distritais já na próxima época", referem os arsenalistas.

"Desta forma, estão lançadas as bases para que o projeto de futsal do Braga possa dar mais um passo na consolidação de uma importante modalidade do universo Braga", lê-se ainda.