Braga está em boa forma e Allan Guilherme garante: "É o meu melhor momento"

O Braga tem protagonizado uma excelente campanha na Liga Placard e ocupa o segundo lugar da tabela, classificação conseguida com "muito foco" e "trabalho" do grupo, realça o brasileiro.

A vida de Allan Guilherme, pivô de 23 anos, foi toda construída no Brasil até 2018, quando se mudou para o Velho Continente e assinou pelo Fundão. O que levou um jovem de 18 anos a "voar para fora do ninho" foi a vontade de querer ser melhor e de não deixar fechar uma porta que talvez nunca mais se voltasse a abrir.

"Quando estava no Corinthians, o meu representante fez-me chegar uma proposta para vir para Portugal e jogar no Fundão. Não hesitei e vim à procura de melhores condições financeiras. Gosto muito de cá estar, já estou muito identificado com a cultura. É um país seguro e com uma qualidade de vida muito boa", conta a O JOGO.

O Braga protagoniza um excelente início de temporada e ocupa o segundo posto da Liga Placard, muito por mérito das ações de Allan Guilherme, que tem ajudado a formação minhota a marcar uma posição esta época.

O pivô traça os objetivos coletivos do ano e expressa a ambição dos guerreiros do Minho. "Espero que o Braga possa conquistar um título, pois é para isso que trabalhamos diariamente. Acho que estamos muito focados em nós e no nosso trabalho. Individualmente, espero ser reconhecido pelo meu trabalho diário e ajudar a equipa da melhor maneira possível", resume.

Com oito jogos realizados até ao momento, sete golos e muita magia nas quadras da Liga Placard, Allan Guilherme não tem dúvidas que atravessa "o melhor momento", mas não se deixa adormecer à sombra dos louros e luta "para ser cada vez melhor".

Desde que chegou à Liga Placard, em 2018, o pivô de 23 anos contabiliza 105 jogos e soma 32 golos na competição. "Sou um jogador forte, rápido e que finaliza bem", diz o brasileiro, em jeito de autorretrato.

Num tom descontraído, o futsalista brasileiro revelou ao nosso jornal que se não tivesse enveredado pela carreira de jogador profissional de futsal, gostava de ter seguido a profissão de agente policial.