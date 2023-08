Braga contrata ala ex-Benfica

Rafael Henmi regressa a Portugal e agora com as cores do Braga. Estava no Bétis.

O Braga oficializou este sábado a contratação de Rafael Henmi, ala de 31 anos que jogou no Bétis na última temporada. O internacional japonês regressa, assim, a Portugal, depois de nove anos que passou no Benfica - onde foi orientado por Joel Rocha, atual treinador dos arsenalistas.

"Estou muito feliz, empolgado e motivado para começar a época. Quero agradecer ao Braga por apostar em mim. O Braga é uma grande equipa. Já conhecia o treinador e alguns jogadores, isso deixou-me ainda mais motivado para ingressar no clube e com a certeza de que fiz a escolha certa", apontou, citado pelos meios oficiais dos bracarenses.

Bebé e Ítalo são outros reforços já confirmados pelo Braga.