Braga anuncia rescisão de contrato com o treinador Bruno Guimarães

Mudança no comando técnico da equipa de futsal.

O Braga informou esta segunda-feira ter chegado a acordo com Bruno Guimarães, treinador da equipa de futsal, para a rescisão do contrato que ligava as duas partes. O desfecho surge depois da derrota caseira (1-3) frente ao Candoso, para a sexta jornada da fase regular do campeonato.

"O SC Braga comunica ter chegado a acordo com o treinador da equipa principal de Futsal, Bruno Guimarães, dando como terminado o contrato que ligava as partes. O SC Braga agradece o empenho e a dedicação com as quais Bruno Guimarães serviu o nosso clube, endereçando-lhe sinceros desejos de felicidade profissional e pessoal", informou o clube minhoto, acrescentando que "de forma interina, o até agora treinador-adjunto, Luís Silva, assumirá o comando da equipa principal nos próximos dois jogos, diante do Sporting (quarta-feira, às 19 horas, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa) e frente ao Nun"Álvares (sábado, às 18 horas, no Pavilhão da Universidade do Minho, em Braga)".

Após seis jornadas, o Braga ocupa o 10º. lugar do campeonato, com seis pontos. "A constituição da nova equipa técnica será anunciada nos próximos dias", termina o comunicado.