Braga anuncia mudança de local para o jogo com o Fundão

Devido a infiltrações de água no Pavilhão da Universidade do Minho, habitual casa dos minhotos, a partida com o Fundão vai ser disputada no Pavilhão Flávio Sá Leite.

O Braga, atual terceiro classificado da Liga Placard, anunciou esta segunda-feira que o jogo com o Fundão, marcado para as 20h30 e relativo à 13.ª jornada do campeonato, vai ser disputado no Pavilhão Flávio Sá Leite.

A mudança de local deve-se ao Pavilhão da Universidade do Minho, habitual casa dos minhotos, estar a atravessar problemas infraestruturais relacionados com infiltrações de água.

Em caso de vitória, o Braga vai igualar a pontuação do Sporting e Benfica, que partilham a liderança da Liga Placard com 32 pontos.

