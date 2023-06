Benfica vence Sporting e iguala final do campeonato de futsal

Encarnados bateram os leões por 3-2 e igualaram o play-off (1-1).

O Sporting recebeu e venceu o Sporting por 3-2, este terça-feira, no segundo jogo da final do play-off do campeonato português de futsal. A série está agora igualada 1-1, depois do triunfo leonino (5-1) na partida inaugural.

Os golos das águias foram apontados por Bruno Coelho, aos 3 minutos, Chishkala, aos 22', e Jacaré, aos 30'. Pelos leões marcaram Alex Merlim, aos 3', e Pany Varela, aos 19'.

O jogo 3 está agendado para sábado, às 16h00, enquanto o quarto é no reduto das águias (21 de junho). Se necessário, o quinto embate, a negra, será na casa dos leões (25).