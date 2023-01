Benfica vence Nun'Álvares e conquista segunda Taça da Liga de futsal feminino

Redação com Lusa

Triunfo por 4-1 na final que decorreu no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

O Benfica conquistou hoje a Taça da Liga feminina de futsal pela segunda vez, depois de bater por 4-1 o Nun'Álvares na final, que decorreu no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

As encarnadas chegaram ao intervalo com um vantagem de dois golos, apontados por Janice (seis minutos) e Raquel Santos (11). Na segunda parte, o Nun'Álvares reduziu por Carla Vanessa (28), mas o Benfica respondeu com tentos de Fifó (29 e 35).

Com este triunfo, o Benfica conquistou a Taça da Liga feminina de futsal pela segunda vez, depois do triunfo na primeira edição da prova em 2020/21, enquanto o Nun'Álvares, que na época passada tinha vencido as encarnadas na final, continua com um cetro.

Jogo realizado no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

Benfica - Nun'Álvares, 4-1.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Janice Silva, 06 minutos.

2-0, Raquel Santos, 11.

2-1, Carla Vanessa, 28.

3-1, Fifó, 29.

4-1, Fifó, 35.

Equipas:

Benfica: Marta Costa, Inês Fernandes, Janice Silva, Dricas e Fifó. Jogaram ainda Maria Inês, Maria Pereira, Sara Ferreira, Inês Matos, Angélica e Raquel Santos.

Treinador: Alexandre Pinto.

Nun'Álvares: Odete Rocha, Ana Pires, Cátia Morgado, Carla Vanessa e Pisko. Jogaram ainda Cátia Balona, Taninha, Liana Alves e Kaká.

Treinador: Pedro Nobre

Árbitras: Filipa Prata e Rita Ferraz.

Ação disciplinar: cartão amarelo para Angélica (8) Cátia Balona (10) e Inês Fernandes (16).