Benfica vence Leões de Porto Salvo e está nas meias-finais do campeonato

Benfica nas meias-finais do campeonato de futsal

Segundo triunfo das águias na eliminatória, por 3-0.

A equipa de futsal do Benfica carimbou um lugar nas meias-finais do play-off da Liga Placard, depois de vencer, pela segunda vez, o Leões de Porto Salvo, 3-0.

Os três golos sem resposta espelharam a exibição bem conseguida dos comandados de Pulpis que começaram a construir a vitória com um golo de Chishkala, aos 11 minutos. O Porto Salvo tentou reagir à desvantagem, mas a inspiração de Tayebi, com dois golos, um deles de grande penalidade, atirou por terra as aspirações da equipa de Mário Silva.

Até ao final do encontro, o Porto Salvo ainda apostou no guarda-redes avançado, e até mandou uma bola ao poste, através de Rodrigo Hiroshi, mas não evitou a eliminação.