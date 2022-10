Benfica vence Galati e é cabeça de série na Ronda de Elite da Champions de futsal

Redação com Lusa

Na Sala Sporturilor Dunarea, em Galati, o Benfica chegou ao intervalo a vencer por 5-0, com um "bis" de Bruno Cintra e outro de Rocha, conseguidos depois de Arthur ter inaugurado o marcador

O Benfica garantiu este sábado o estatuto de cabeça de série no sorteio da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, ao vencer o Galati por 8-1, no último jogo do Grupo 4 da Ronda Principal.

Na Roménia, os "encarnados" impuseram-se com facilidade à equipa da casa, depois de já terem vencido os húngaros do Haladás, por 3-1, e os ucranianos do Uragan por 4-1.

No segundo tempo, dois golos de Jacaré, depois de Cires ter marcado para os romenos, e um de Lúcio Rocha garantiram a goleada do Benfica, que fechou o grupo com 15 golos marcados e três sofridos.

Depois de no jogo anterior terem garantido a passagem à fase seguinte, os "encarnados" asseguraram o primeiro lugar do grupo 4, com nove pontos, e o estatuto de cabeça de série no sorteio para a Ronda de Elite.

O Uragan, segundo classificado, com quatro pontos, e o Galati, com três, também 'carimbaram' a passagem à Ronda de Elite da competição, enquanto o Haladás, que este sábado empatou 4-4 com a formação ucraniana, terminou o grupo na quarta e última posição, e sem qualquer triunfo.