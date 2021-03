Benfica vence e marca encontro com o Sporting na final da Taça da Liga

Redação com Lusa

Triunfo por 2-0 frente ao Modicus. Final agendada para as 18h00 de domingo.

O Benfica venceu o Modicus por 2-0, em jogo da meia-final da Taça da Liga masculina de futsal, e vai disputar a final da competição frente ao Sporting.

No Pavilhão Multiusos de Sines, os encarnados adiantaram-se no marcador já na segunda parte, com um golo de Robinho, ampliando a vantagem através de Fábio Cecílio.

Com esta vitória, o Benfica, que venceu a Taça da Liga nas três últimas épocas, vai defrontar o Sporting, que já conquistou duas vezes este troféu, na final da competição no domingo. As duas equipas já se encontraram por duas vezes em finais da prova, ambas favoráveis aos "encarnados".