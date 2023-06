Benfica vence Braga no jogo decisivo e encontra Sporting na final do play-off

No jogo 3 das meias-finais, os encarnados foram mais fortes e apuraram-se para a final, onde vão encontrar o Sporting.

O Benfica venceu esta segunda-feira, por 3-2, no reduto do Braga e carimbou a passagem à final do play-off do campeonato português de futsal. Os arsenalistas venceram o jogo 1 (3-1) e as águias superiorizaram-se no jogo 2 (4-1). Na "negra" foi o clube da Luz a sair vencedor.

Os golos surgiram todos na segunda parte: Jacaré, Chishkala e Arthur marcaram para o Benfica. Júnior reduziu para o Braga e Rúben Santos fez o 3-2 já no minuto final.

O Sporting bateu o Leões de Porto Salvo - venceu os dois primeiros jogos - e já tinha o acesso garantido à final.

Esta será a quinta final consecutiva do campeonato entre os dois rivais de Lisboa.