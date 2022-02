Benfica vai medir forças com o Sporting na final da Taça da Liga

Águais e leões vão protagonizar a quarta discussão do título, num total de sete edições. Dois emblemas têm três títulos cada um, pelo que a final de amanhã será um "tira-teimas"

O Benfica venceu, este sábado, o Futsal Azeméis, por 2-0, e qualificou-se, pela terceira vez seguida, para a final da Taça da Liga de futsal, na qual vai defrontar o Sporting, novamente finalista, no próximo domingo, em Loulé (Algarve).

A equipa de Pulpis fixou a vantagem no marcador com dois golos na primeira parte. Rocha inaugurou o marcador aos 7' e Bruno Cintra ampliou, logo depois, aos 8'.

Na final da Taça da Liga, que será discutida por águias e leões à semelhança das últimas duas edições, o Benfica defronta o Sporting, que goleou o Elétrico para garantir uma vaga na decisão do troféu nacional, a partir das 20h45.

Esta será a quarta discussão do título entre benfiquistas e sportinguistas num total de sete edições. Os dois emblemas têm três títulos cada um, pelo que a final de amanhã servirá para um deles se superiorizar neste palmarés.

As águias celebram em 2018, 2019 e 2020, enquanto os leões colocaram as garros no troféu em 2016, 2017 e 2021.