Benfica vai fazer exposição à FPF: "Verdade desportiva foi colocada em causa"

Arbitragem do Sporting-Benfica evidenciou "falta de critério incompreensível e intolerável", defendem as águias.

A arbitragem da final da Taça da Liga de futsal não agradou ao Benfica, que nesta segunda-feira faz críticas à "falta de critério em várias decisões", segundo o clube encarnado. As águias revelam que vão fazer uma exposição à Federação Portuguesa de Futebol e consideram que a "verdade desportiva foi colocada em causa".

"Não podemos ficar tranquilos nem indiferentes ao que aconteceu no dérbi da final da Taça da Liga de futsal, ontem, em Loulé. O resultado traduziu-se numa derrota para o nosso Clube, mas a credibilidade do marcador ficou manchada, desde os primeiros minutos, com uma evidente falta de critério em várias decisões da equipa de arbitragem, as quais serão objeto de uma exposição à Federação. Como noutras ocasiões, a verdade desportiva foi colocada em causa. E de forma tão evidente, como facilmente se comprova através das imagens televisivas, que se torna incompreensível e intolerável. O Sport Lisboa e Benfica investe fortemente no futsal e exige o máximo respeito pelos profissionais que compõem as nossas equipas", lê-se na News Benfica de hoje.

"A excelente atitude competitiva do plantel de futsal do SL Benfica deve ser sublinhada. Com esta entrega, todos, no Clube, mantemos a convicção de estarmos mais perto das ambicionadas conquistas. Assim se permita que a verdade desportiva prevaleça", terminam os encarnados.

O Benfica perdeu no dérbi com o Sporting, por 3-2, na noite de domingo.