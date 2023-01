Benfica segue para a final da Taça da Liga feminina com vitória sobre o Novasemente

Redação com Lusa

Benfica garante apuramento para a final da Taça da Liga feminina de futsal.

O Benfica garantiu, este sábado, o apuramento para a final da Taça da Liga feminina de futsal, depois de vencer o Novasemente 3-0, numa partida em que as águias foram superiores e construíram a vantagem ainda no primeiro tempo.

Com este resultado, a formação lisboeta vai defrontar na final, que se disputa pelas 17:00 de domingo, o vencedor de duelo de hoje (13:00) entre Sporting e Nun´Álvares.

Este desafio foi, quase sempre, dominado pelas águias, com Fifó a corporizar esse ascendente ao inaugurar o marcador logo aos quatro minutos, num desvio certeiro na sequência de um canto.

O Novasemente sentiu dificuldades em reagir e só depois de receber uma segunda ameaça, num tiro aos ferros da benfiquista Sara Ferreira, conseguiu responder, com Lídia Moreira a ver Raquel Santos ter um corte decisivo a um remate com selo de golo.

À ineficácia da formação de Espinho respondeu o Benfica com um tiro de Janice Silva, já aos 18 minutos, após perda de bola do adversário, que fixou o 2-0 no tempo de intervalo.

No regresso do descanso, o Benfica, mesmo sem arriscar tanto, voltou a levar a bola aos ferros da baliza do Novasemente, mais uma vez por Raquel Santos.

A formação nortenha não conseguia responder ao ascendente das lisboetas e, aos 33 minutos, acabou mesmo por sofrer um terceiro golo, numa iniciativa eficaz de Inês Santos, que fixou o resultado final.

Jogo realizado no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

Benfica - Novasemente, 3-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Fifó, 04 minutos.

2-0, Janice Costa, 18.

3-0, Inês Fernandes, 33.

Equipas:

- Benfica: Marta Costa, Inês Fernandes, Janice Silva, Sara Ferreira e Fifó. Jogaram ainda, Maria Pereira, Angélica Alves, Raquel Santos e Inês Matos.

Treinador: Alexandre Pinto.

- Novasemente: Vanessa Carvalho, Nancy Freitas, Andreia Marques, Margarida Carvalho e Joana Moreira. Jogaram ainda, Carolina Rocha, Lídia Moreira, Catarina Lopes, Diana Monteiro, Ângela Sousa e Marina Sousa.

Treinador: Ricardo Rodrigues.

Árbitros: Vânia Silva e Ana Ribeiro.

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Raquel Santos (31)