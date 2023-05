Benfica-Quinta dos Lombos termina com confusão na quadra

Nos últimos segundos do prolongamento, em que as águias venceram por 5-3, assegurando a passagem às meias-finais da Liga Placard, vários jogadores desentenderam-se, levando à intervenção das equipas de segurança, que tiveram dificuldade em acalmar os ânimos.

O Benfica assegurou esta sexta-feira a passagem às meias-finais da Liga Placard, voltando a vencer a Quinta dos Lombos, desta vez em casa e após prolongamento (5-3), numa partida que terminou com muita confusão na quadra.

Após a vitória por 4-2 em Cascais, as águias marcaram no Pavilhão da Luz por intermédio de Bruno Cintra (6' e 39'), beneficiando ainda de um autogolo de Rodriguinho (38'), com a Quinta dos Lombos a forçar o prolongamento graças aos golos de Willian Carioca (19' e 39') e Murilo Duarte (21').

Na reta final do tempo extra, Rocha (50') e Ivan Chishkala (50') selaram a passagem das águias, mas tudo descambou nos últimos segundos, com ambas as equipas a envolverem-se em empurrões, sem que se tenha percebido a razão dos desentendimentos.

A equipa de segurança foi obrigada a intervir, tendo dificuldade em acalmar os ânimos já depois de as equipas técnicas se terem juntado à confusão, no meio da festa dos adeptos encarnados.