Benfica quebra hegemonia do Sporting e conquista Taça de Portugal de futsal

Trata-se da oitava conquista da prova-rainha na história encarnada, após quatro edições em que os leões saíram vencedores.

O Benfica conquistou este domingo a oitava Taça de Portugal de futsal da sua história, após vitória por 4-1 na final frente ao Sporting, que teve lugar no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim.

Jacaré abriu o marcador para as águias aos três minutos, seguindo-se o golo do empate de Pany Varela, aos 18'.

Na segunda parte, Diego Nunes foi o grande protagonista por parte da formação encarnada, ao marcar um bis no mesmo minuto (34'), com Arthur a fixar o resultado final aos 37'.

O Benfica acabou desta forma com a hegemonia recente do Sporting na Taça de Portugal, uma vez que os leões conquistaram as últimas quatro edições da prova-rainha.